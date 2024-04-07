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80% сделок на вторичном рынке жилья Киева проходят благодаря "єОселі" и другим госпрограммам
Цены на столичные квартиры еще не росли до довоенных, но уже слишком дорогие для сегодняшнего покупателя, считают эксперты.
Количество продаж на вторичном рынке жилья за последние месяцы значительно просело. Эксперты связывают это с тем, что у покупателей на руках мало денег, чтобы покупать квартиры за "живые деньги".
Как пояснила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, в Киеве сегодня мало покупателей, которые "имеют деньги на руках".
"По государственным программам - "єОеля", субвенциям для военных, ветеранов и ВПЛ - совершается почти 80% соглашений. То, что только 20% готовы покупать жилье за "живые средства" – это нехороший знак для рынка", – считает президент АФНУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На сегодняшний день Киев, по словам Гайдамахи, еще не достиг довоенных показателей в стоимости квартир, наблюдаются незначительные колебания цен на рынке.
"А после последних обстрелов, которые были на прошлой неделе, мы видим, что увеличилось предложение. И если представить, что покупателей останется то же количество, а в продаже появилось больше жилья, это свидетельствует о том, что может быть незначительное падение цен", – объяснила риелторка.
О том, что спрос на вторичном рынке Киева несопоставим с довоенным – меньше на 50-60%, отметил и CEO City Development Solutions Роман Герасимчук.
По его словам, ситуация на вторичном рынке намного оживленнее, чем на первичном, поэтому кажется, что здесь и дела обстоят лучше. На самом же деле "рынок работает на очень низких оборотах", подчеркнул эксперт.
"За последние два года происходит быстрое вымывание дешевых квартир на рынке, и в запасе остается то, что дороже. И средне рыночная цена выглядит больше. На самом же деле цены не росли до довоенных, более того - эти цены слишком дороги для сегодняшнего покупателя", - пояснил эксперт.
О том, что общая ситуация на рынке плачевная, свидетельствует даже тот факт, что сегодня новая квартира от застройщика стоит дороже, чем на вторичном рынке, хотя раньше было наоборот – в среднем квадратный метр на вторичке был на $300-300 дороже.
"Конечно, сделки проходят, да и государственные программы кое-где стимулируют продажи, но слишком рано говорить о том, что рынок начал восстанавливаться и цены пошли вверх. Я с этим не согласен. Рынок, конечно, не умер, но он работает на очень низких оборотах". В военных обстоятельствах даже договора по государственной ипотеке "єОселя" - это мизер в пределах страны. Но мы в такой ситуации, когда любое оживление на рынке держит информационное поле", - подчеркнул Герасимчук.
Ситуация с продажами на вторичном рынке жилья немного живее в западных регионах, отмечают в АФНУ, однако даже там 50-60% сделок происходят по государственным программам.
Больше о ситуации с квартирами старого фонда читайте в статье "Вторичный рынок жилья: почему цены на бумаге растут, а действительно падают" .