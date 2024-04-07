80% сделок на вторичном рынке жилья Киева проходят благодаря "єОселі" и другим госпрограммам

Цены на столичные квартиры еще не росли до довоенных, но уже слишком дорогие для сегодняшнего покупателя, считают эксперты.

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Количество продаж на вторичном рынке жилья за последние месяцы значительно просело. Эксперты связывают это с тем, что у покупателей на руках мало денег, чтобы покупать квартиры за "живые деньги".

Как пояснила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, в Киеве сегодня мало покупателей, которые "имеют деньги на руках".

"По государственным программам - "єОеля", субвенциям для военных, ветеранов и ВПЛ - совершается почти 80% соглашений. То, что только 20% готовы покупать жилье за "живые средства" – это нехороший знак для рынка", – считает президент АФНУ.

На сегодняшний день Киев, по словам Гайдамахи, еще не достиг довоенных показателей в стоимости квартир, наблюдаются незначительные колебания цен на рынке.

"А после последних обстрелов, которые были на прошлой неделе, мы видим, что увеличилось предложение. И если представить, что покупателей останется то же количество, а в продаже появилось больше жилья, это свидетельствует о том, что может быть незначительное падение цен", – объяснила риелторка.

О том, что спрос на вторичном рынке Киева несопоставим с довоенным – меньше на 50-60%, отметил и CEO City Development Solutions Роман Герасимчук.

По его словам, ситуация на вторичном рынке намного оживленнее, чем на первичном, поэтому кажется, что здесь и дела обстоят лучше. На самом же деле "рынок работает на очень низких оборотах", подчеркнул эксперт.

Инфографика: ЛУН

"За последние два года происходит быстрое вымывание дешевых квартир на рынке, и в запасе остается то, что дороже. И средне рыночная цена выглядит больше. На самом же деле цены не росли до довоенных, более того - эти цены слишком дороги для сегодняшнего покупателя", - пояснил эксперт.

О том, что общая ситуация на рынке плачевная, свидетельствует даже тот факт, что сегодня новая квартира от застройщика стоит дороже, чем на вторичном рынке, хотя раньше было наоборот – в среднем квадратный метр на вторичке был на $300-300 дороже.

"Конечно, сделки проходят, да и государственные программы кое-где стимулируют продажи, но слишком рано говорить о том, что рынок начал восстанавливаться и цены пошли вверх. Я с этим не согласен. Рынок, конечно, не умер, но он работает на очень низких оборотах". В военных обстоятельствах даже договора по государственной ипотеке "єОселя" - это мизер в пределах страны. Но мы в такой ситуации, когда любое оживление на рынке держит информационное поле", - подчеркнул Герасимчук.

Ситуация с продажами на вторичном рынке жилья немного живее в западных регионах, отмечают в АФНУ, однако даже там 50-60% сделок происходят по государственным программам.

Больше о ситуации с квартирами старого фонда читайте в статье "Вторичный рынок жилья: почему цены на бумаге растут, а действительно падают" .