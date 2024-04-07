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80% угод на вторинному ринку житла Києва відбувається за державними програмами
Ціни на столичні квартири ще не доросли до довоєнних, але вже задорогі для сьогоднішнього покупця, вважають експерти.
Кількість продажів на вторинному ринку житла за останні місяці значно просіла. Експерти пов’язують це з тим, що у покупців на руках мало коштів, щоб купляти квартири за “живі гроші”.
Як пояснила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, у Києві людей, які “мають гроші на руках".
“За державними програмами - "єОселя", субвенціях для військових, ветеранів та ВПО - відбувається майже 80% угод. Те, що лише 20% готові купувати житло за "живі кошти" - це недобрий знак для ринку", - вважає президентка АФНУ.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На сьогодні Київ, за словами Гайдамахи, ще не досяг довоєнних показників у вартості квартир, спостерігаються незначні коливання цін на ринку.
"А після останніх обстрілів, які були минулого тижня, ми бачимо, що збільшилась пропозиція. І якщо уявити, що покупців залишиться та сама кількість, а в продажу з'явилось більше житла, це свідчить про те, що може бути незначне падіння цін", - пояснила рієлторка.
Про те, що попит на вторинному ринку Києва неспівставний з довоєнним - менший на 50-60%, зазначив і CEO City Development Solutions Роман Герасимчук.
За його словами, ситуація на вторинному ринку набагато жвавіша, ніж на первинному, тож здається, що тут і справи йдуть краще. Насправді ж "ринок працює на дуже низьких обертах", наголосив експерт.
"За останні два роки відбувається швидке вимивання дешевих квартир на ринку, і в запасі залишається те, що дорожче. І середньо ринкова ціна виглядає більшою. Насправді ж ціни не доросли до довоєнних, більше того - ці ціни задорогі для сьогоднішнього покупця", - пояснив експерт.
Про те, що загальна ситуація на ринку плачевна, свідчить навіть той факт, що сьогодні нова квартира від забудовника коштує дорожче, ніж на вторинному ринку, хоча раніше було навпаки - в середньому квадратний метр на вторинці був на $300-300 дорожчий.
"Звісно, угоди відбуваються, та й державні програми подекуди стимулюють продажі, але надто рано говорити про те, що ринок почав відновлюватись і ціни пішли вгору. Я з цим не згоден. Ринок, звісно, не вмер але він працює на дуже низьких обертах. У воєнних обставинах навіть угоди за державною іпотекою "єОселя" - це мізер у межах країни. Але ми в такій ситуації, коли будь-яке пожвавлення на ринку тримає інформаційне поле", - наголосив Герасимчук.
Ситуація з продажами на вторинному ринку житла трохи жвавіша у західних регіонах, наголошують у АФНУ, проте навіть там 50-60% угод відбувається за державними програмами.
Більше про ситуацію з квартирами старого фонду читайте у статті "Вторинний ринок житла: чому ціни на папері ростуть, а насправді падають".