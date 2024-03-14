Квартири на вторинному ринку подорожчали майже у всіх регіонах

Найбільше здорожчало житло в західних регіонах України.

Ціни на квартири на вторинному ринку майже у всіх регіонах України продовжують зростати.

За даними ЛУН, за останні 6 місяців вартість вторинки відчутно виросла. Медіана однокімнатної в лютому у Львові становить $60 000, що на 7% більше ніж пів року тому, двокімнатної $91 100 (+12% ) трикімнатної $110 900 (+6%).

Суттєво подорожчило житло у Франківську: за останні півроку ціни на 1-кімнатні підскочили на 20% - до $36 000, на 13% зросли ціни у 2-кімнатних - $49 100 та 3-кімнатних - $65 000.

В Києві також трохи підросла і в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $68 000, двокімнатної — $85 000. Медіана реальної вартості проданих квартир становить $55 000 для однокімнатної та $75 000 для двокімнатної.

Ціни на квартири у Києві у березні 2024. Інфографіка: ЛУН

В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — $40 000 (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 300$ (+5% за останні пів року), трикімнатної — $80 000 (+6% за останні пів року).

В Дніпрі схожа ситуація: 1-кімнатні тут коштують $38 000 (+10% за пів року), 2-кімнатні — $52 300 (+8%) , 3-кімнатні — $71 000 (9% за пів року).

Харків - єдиний серед міст-мільйонників, де вторинка подешевшала за останні півроку: 1-кімнатні — 24 500$ (-2%), 2-кімнатні — 37 500$ (-7% за пів року), 3-кімнатні — 49 900$ (-5% за пів року).