Квартиры на вторичном рынке подорожали почти во всех регионах

Больше всего подорожало жилье в западных регионах Украины.

Цены на квартиры на вторичном рынке почти во всех регионах Украины продолжают расти.

По данным ЛУН, за последние 6 месяцев стоимость вторички ощутимо выросла. Медиана однокомнатной в феврале во Львове составляет $ 60 000, что на 7% больше полугода назад, двухкомнатной $ 91 100 (+12%) трехкомнатной $ 110 900 (+6%).

Существенно подорожало жилье во Франковске: за последние полгода цены на 1-комнатные подскочили на 20% – до $36 000, на 13% выросли цены в 2-комнатных – $49 100 и 3-комнатных – $65 000.

В Киеве также немного подросла и в феврале медиана стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет $68 000, двухкомнатной – $85 000. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет $55 000 для однокомнатной и $75 000 для двухкомнатной.

Цены на квартиры в Киеве в марте 2024 года. Инфографика: ЛУН

В Одессе цены на вторичном рынке тоже подросли. Медиана однокомнатной – $40 000 (+11% за последние пол года), двухкомнатной – $58 300 (+5%), трехкомнатной – $80 000 (+6%).

В Днепре похожая ситуация: 1-комнатные здесь стоят $38 000 (+10% за полгода), 2-комнатные – $52 300 (+8%), 3-комнатные – $71 000 (9%).

Харьков – единственный среди городов-миллионников, где вторичка подешевела за последние полгода: 1-комнатные – 24 500$ (-2%), 2-комнатные – 37 500$ (-7%), 3-комнатные – 49 900 $ (-5%).