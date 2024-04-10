Хто і як може отримати житло за постановою №280: особливості програми та покрокова інструкція

Під дію постанови №280 підпадають переселенці, які воюють, а також ті, що постраждали внаслідок війни.

У 2024 році на отримання субвенцій на житло для ВПО з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 3-ї групи передбачено 2,3 млрд грн.

Ця державна житлова програма - третя за популярністю після "єОселі" та "єВідновлення" і регулюється постановою Кабінету міністрів України № 280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Хто може претендувати на отримання житла за постановою №280

Заявникам, які підпадають під постанову №280, надають житловий сертифікат – цифровий документ, за яким держава зобов’язується профінансувати обране житло. Варіант придбання житла можна обирати самостійно – інвестувати в новобудову або купити на вторинному ринку.

На грошову компенсацію на купівлю житла можуть розраховувати такі категорії, як:

ВПО з числа учасників бойових дій

переселенці з інвалідністю 3-ї групи, яку отримали внаслідок війни

Головною умовою отримання державної компенсації на купівлю житла є взяття на квартирний облік. Рішення про це приймає виконавчий комітет місцевої ради.

Інфографіка: Юридична Сотня спільно з Мінсоцполітики

10 кроків для отримання грошової компенсації на житло за постановою №280

Після розподілу субвенцій у місцеві бюджети відповідно до поданих потреб виплата грошової компенсації за житло здійснюється отримувачам на спеціальні рахунки. Після отримання коштів особи можуть придбати житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно.

Скористатися програмою можна лише раз. Отримання субвенції передбачає 10 кроків:

Подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. З моменту прийняття заяви орган соцзахисту протягом 5 днів обстежує матеріально-побутові умови і складає відповідний акт, а далі протягом 3 робочих днів вносить подання на виплату компенсації до спеціальної комісії при міській або районній раді. Комісія протягом 5 робочих днів ухвалює рішення щодо надання згоди або відмови в призначенні грошової компенсації. З копією рішення про призначення компенсації заявник має звернутись до відділення Ощадбанку для відкриття спецрахунку для переведення коштів та подає копію договору про відкриття спецрахунку до органу соцзахисту населення Орган соцзахисту перераховує на рахунок грошову компенсацію. Заявник має самостійно обрати житло та укласти угоду про купівлю-продаж житла. Також один з примірників подає до органів соцзахисту. Орган соцзахисту протягом 5 робочих днів після отримання примірника договору надає письмову згоду на перерахування коштів на рахунок продавцю. Після отримання згоди заявник подає заяву про переказ коштів на придбання житла Ощадбанку, разом з платіжним дорученням та письмовою згодою органу соцзахисту. Ощадбанк перераховує кошти на рахунок продавця\забудовника Протягом 30 днів з дати закінчення строку дії договору необхідно оформити право власності на житло і подати витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно до органу соцзахисту.



Юридична Сотня спільно з Мінсоцполітики

«Це цільові кошти, на які можна придбати лише житло. Після придбання особа має його приватизувати. Надалі органи місцевого самоврядування звітують нам, що така особа вже не потребує житла. За рішенням уряду з 2022 року цією субвенцією можна скористатись по всій території України за місцем реєстрації», — пояснив заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі національного телемарафону.

Кому можуть відмовити в отриманні субвенції

Підстави для відмови заявнику в призначенні грошової компенсації комісією є:

невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу;

подання недостовірних відомостей;

ВПО не брала безпосередньої участі в АТО чи війні після 23 лютого 2022 року.антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні до 01.06.2018 заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях;

пунктів 19-21 частини першої статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону; внутрішньо переміщена особа не є особою, визначеною участини першої статті 6,частини другої статті 7 Закону;

скасування дії довідки про облік;

статтею 47 Житлового кодексу України, або це майно було відчужено протягом 5 років; ВПО та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеноїЖитлового кодексу України, або це майно було відчужено протягом 5 років;

внутрішньо переміщена особа не перебуває на квартирному обліку;

ВПО або членам її сім’ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація для отримання житла за рахунок бюджетних та благодійних коштів;

ВПО перебуває на обліку в базі даних менше року згідно з відомостями бази даних;

наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням злочину проти України.

Житло для військових-переселенців: особливості постанови №280

Водночас експерти зазначають, що оформлення субвенції за постановою № 280 є непростим, як і усі державні житлові програми.

Як розповіла в коментарі Delo.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, процедура оформлення сувенції є не такою дорогою, як по "єОселі", проте має свої особливості, оскільки вимагає участі органів соцзахисту.

У випадку згоди на отримання виплат, військовослужбовець, відштовхуючись від суми субвенції починає шукати квартиру, відкриває рахунок, на який мають надійти виділені гроші.

Подати документи в банк варто напередодні купівельної угоди, радить Гайдамаха. Якщо органи соцзахисту знаходяться в іншому місті, краще домовитись про погодження документів через електронну пошту - від цього залежить швидкість видачі коштів.

За словами рієлторки, процедурою передбачено, що після підписання угоди про купівлю-продаж документи слід негайно подати в органи соцзахисту та банк, уповноважений державною програмою.

"Виникає момент, коли право власності на житло перейшло до покупця, а кошти продавець ще не отримав, бо для їхнього переведення з рахунку покупця потрібно погодження соцзахисту та банку. Ця пауза може тривати від одного до пяти робочих днів", - пояснила рієлторка.

Тому якщо військовослужбовець отримує субвенцію за постановою №280 в одному регіоні, а купує квартиру в іншому - це проблема. Необхідно після завершення угоди документи-оригінали привезти у соцстрах на погодження. Тільки після цього в банку знімається обмеження і починається виплата грошей.

"Якщо це Житомир - Київ, ще можна встигнути за день. Але був випадок, коли це був Харків - Київ, і ситуація з видачею коштів була на межі. Якщо із соцстрахом домовились - відправили їм скан копії з пошти нотаріуса, то банк відмовив. Довелося швидко виписувати доручення до рієлтора, він виїхав до Харкова. Йому пощастило, що в цей день не було тривог і державні органи працювали за графіком. Угода не зірвалась - гроші перерахувались на рахунок продавця", - пояснила Гайдамаха.

Плюсом постанови №280 є те, що якщо людина підпадає під пільгову категорію 3% по "єОселі", можна ці дві програми поєднувати. Наприклад, якщо добрати іпотеку, якщо бракує виділених коштів на купівлю квартири.

Про інші можливості купівлі квартири читайте у статті "Усе про житлові програми для військових: як працюють черги, субвенції та іпотеки".