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Банки
Дата публикации

Украинцы смогут оформить несколько карточек "єВідновлення": какой банк предоставляет эту услугу

Украинцы смогут оформить несколько карточек "єВідновлення": какой банк предоставляет эту услугу
Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: ОВА

Приватбанк ввел возможность для украинцев, чье имущество пострадало или было уничтожено из-за военных действий, регистрировать несколько карточек "єВідновлення" через сервис Приват24.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Отныне клиенты банка могут открыть две или более карточек "єВідновлення" и получить через действие государственную компенсацию за поврежденное жилье", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что клиенты банка могут открыть две или более таких карточек и воспользоваться государственной поддержкой через приложение "Дію".

По информации от члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, более 70% лиц, уже воспользовавшихся выплатами через "Дію", выбрали именно карточки от Приватбанка.

"На сегодняшний день с карточек есть "єВідновлення" клиенты банка потратили на восстановление жилья более 1 млрд грн, и получили от Приватбанка дополнительную помощь на сумму 7,2 млн грн в виде кэшбека по оплате этими картами", - отметил он.

Как оформить карту

Зарегистрировать карты есть єВідновлення в Приватбанке можно через приложение "Приват24", используя ссылку или через мобильную и веб-версию сервиса, где нужно перейти в раздел "Все карты и счета", выбрать опцию "Добавить" и выбрать карту "єВідновлення".

Для завершения процесса необходимо подать заявку на выплату через приложение "Дія".

Физическую карту можно оформить в любом отделении Приватбанка, имея виртуальную версию карты.

В банке добавляют, что карточка "єВідновлення" будет активной в течение 12 месяцев с момента зачисления средств на нее.

Владелец компенсации может использовать ее для безналичных платежей за товары и услуги от украинских фирм-участниц программы, занимающихся в отраслях строительства жилых пространств, коммерческого строительства, а также в секторе магазинов, предлагающих строительные и отделочные материалы.

Напомним, программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення", которая позволит гражданам получить до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которые получили незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы стартовавшей 10 мая .

Автор:
Татьяна Гойденко