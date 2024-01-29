По программе "єВідновлення" теперь можно будет получить деньги на строительство разрушенного дома на старом участке

Отныне владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявления на компенсацию через программу “єВідновлення” для строительства нового дома на своем старом участке.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что нынешнее расширение программы государственной программы компенсаций “єВідновлення” за поврежденное и разрушенное жилье давно ждали очень многие владельцы частных домов, которые решили отказаться от получения жилищного сертификата для обмена на квартиру.

“С момента запуска этапа “єВідновлення” мы неоднократно отмечали владельцам разрушенных частных домов, что у них будет два варианта на выбор – либо получение жилищного сертификата для обмена на квартиру, либо средства на восстановление нового. Граждане, которые выбрали сертификаты, уже начали получать свои квартиры, а те, кто хотят продолжать жить в доме на своей земле, теперь смогут там его построить”, – пояснила председатель Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительство Елена Шуляк.

Она подчеркнула – наибольшее количество заявлений на компенсацию по уничтоженному жилью поступает именно от владельцев частных домов – 50%, чуть меньше приходится на владельцев уничтоженных квартир – 47%. В категории компенсаций за поврежденное жилье, когда средства нужны на его срочный или капитальный ремонт, среди заявителей преобладают владельцы квартир.

Всего от владельцев уничтоженных частных домов поступило 4600 заявлений на компенсацию по программе “єВідновлення” , для 41% заявителей уже сформировано 1890 жилищных сертификатов на покупку квартир.

Все остальные семьи, проживавшие в частных домах, разрушенные в результате вооруженной агрессии РФ и не желающие переезжать в квартиры, теперь могут получить средства на строительство дома. Условие одно – отстроить нужно на том же земельном участке, где был расположен уничтоженный дом. Действует эта возможность на территории любой общины, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

Как получить целевые средства на строительство нового частного дома

Подать заявление на этот тип компенсации можно в приложении "Дія" в разделе “єВідновлення” . При выборе типа компенсации необходимо выбрать вариант "Денежная выплата". Средства зачисляются на банковскую карту “єВідновлення” , которую можно открыть в банках-партнерах программы. Средства с карты можно потратить только в строительных магазинах и подрядчиков, которые зарегистрироваться как участники “єВідновлення” на портале Дія.

Если у разрушенного дома было несколько совладельцев, они могут подать как одно общее заявление, так и каждый в отдельности. В обоих случаях каждый из совладельцев получает индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей в собственности.

В течение 30 дней после подачи заявлений ее проработает комиссия местных властей. Если решение является положительным, для реализации компенсации всем совладельцам нужно будет прекратить право собственности на уничтоженный объект и подать уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта. Средства компенсации засчитываются двумя траншами (50% и 50%), между которыми необходимо будет подать промежуточный отчет.

Выплаты по программе “єВідновлення”

Программа “єВідновлення” предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал вопросы, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций за уничтоженные жилища. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

С 27 ноября возможности услуги "“єВідновлення” доступны для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.

С 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дыя". Раньше услугу можно получить только через приложение на смартфонах.