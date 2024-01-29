За програмою "єВідновлення" відтепер можна буде отримати гроші на будівництво зруйнованого будинку на старій ділянці

Відтепер власники зруйнованих внаслідок російської збройної агресії приватних будинків матимуть змогу подавати заяви на компенсацію через програму “єВідновлення” для будівництва нового будинку на своїй старій ділянці.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що на нинішнє розширення програми державної програми компенсацій єВідновлення за пошкоджене і зруйноване житло давно чекали дуже багато власників приватних будинків, які вирішили відмовитись від отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру.

“З моменту запуску етапу єВідновлення ми неодноразово наголошували власникам зруйнованих приватних будинків, що у них буде два варіанти на вибір – або отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру, або кошти на відбудову нового. Громадяни, які обрали сертифікати, вже почали отримувати свої квартири, а ті ж, що хочуть продовжувати жити у будинку на своїй землі, відтепер зможуть там його побудувати”, – пояснила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона підкреслила – найбільша кількість заяв на компенсацію по знищеному житлу надходить саме від власників приватних будинків - 50%, трохи менше припадає на власників знищених квартир — 47%. Натомість в категорії компенсацій за пошкоджене житло, коли кошти потрібні на його терміновий або капітальний ремонт, серед заявників переважають власники квартир.

Загалом від власників знищених приватних будинків надійшло наразі 4600 заяв на компенсацію єВідновлення, для 41% заявників вже сформовано 1890 житлових сертифікатів на купівлю квартир.

Всі інші родини, які проживали у приватних будинках, що були зруйновані в результаті збройної агресії рф і які не хочуть переїздити у квартири, тепер можуть отримати кошти на будівництво будинку. Умова одна - відбудувати потрібно на тій же земельній ділянці, де був розташований знищений будинок. Діє ця можливість на території будь-якої громади, крім тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Як отримати цільові кошти на будівництво нового приватного будинку

Подати заяву на цей тип компенсації можна в застосунку Дія в розділі єВідновлення. Під час вибору типу компенсації необхідно обрати варіант “Грошова виплата”. Кошти зараховуються на банківську картку єВідновлення, яку можна відкрити в банках-партнерах програми. Кошти з картки можна витратити тільки в будівельних магазинах та в підрядників, які зареєструватись як учасники єВідновлення на порталі Дія.

Якщо у зруйнованого будинку було декілька співвласників, вони можуть подати як одну спільну заяву, так і кожен окремо. В обох випадках кожен з співвласників отримує індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки у власності.

Протягом 30 днів після подання заяв її опрацює комісія місцевої влади. Якщо рішення позитивне, для реалізації компенсації всім співвласникам потрібно буде припинити право власності на знищений об’єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту. Кошти компенсації зараховуються двома траншами (50% та 50%), між якими потрібно буде подати проміжний звіт.

Виплати по програмі "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" передбачає виплату відшкодувань за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

З 27 листопада можливості послуги "єВідновлення" доступні для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

З 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на підконтрольній території України, а також – онлайн на порталі "Дія". Раніше послугу можна було отримати лише через застосунок на смартфонах.