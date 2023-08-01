Програма "єВідновлення": отримати компенсацію можуть і власники знищеного житла

У програмі "єВідновлення" з'явилася нова функція. Тепер українцям доступні не лише виплати для ремонту житла, а також компенсація за знищене житло, яке було зруйноване внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Українці, які втратили житло через російську агресію, зможуть отримати компенсацію через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і для власників повністю зруйнованого майна", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифрі зазначають, що подавати заяву на компенсацію можна в наступних випадках:

якщо зруйнований будинок не розташований у зоні активних бойових дій;

будинок розміщений на підконтрольній Україні території;

у будинку є один власник;

будинок зареєстрований у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Зареєструвати майно в ДРРП можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн, звернувшись до ЦНАП.

Якщо власники зруйновано будинку планують відбудувати оселю на власній землі, то із поданням заяви варто почекати, оскільки дана послуга ще в процесі розробки.

У міністерстві розповіли, що після подання заяви комісія міської ради визначить суму компенсації, після чого постраждалі отримають житловий сертифікат у "Дії" або на електронну пошту. "Після цього зможете придбати нову квартиру, будинок чи будь-яке інше житлове приміщення", - повідомили у відомстві.

Зауважимо, що станом на 31 липня через державну програму "єВідновлення", вже затвердили виплату допомоги для 4806 осіб на загальну суму 389 мільйонів гривень. Враховуючи, що українці вже подали 31 176 заяв, то виплату схвалили лише для 15,4% громадян. Ці гроші можуть бути використані заявниками для ремонту пошкодженого житла.