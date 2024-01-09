Первые украинцы уже получили компенсацию за разрушенное жилье

Первые 10 украинских семей, жилье которых было разрушено в результате российских обстрелов, уже получили компенсации и успешно использовали их для приобретения новой недвижимости. Пострадавшие семьи избрали как квартиры, так и жилые дома.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, количество поданных и обработанных заявок растет каждый день, а также заключаются новые сделки купли-продажи. Сейчас для пострадавших семей доступно 677 нотариусов, которые могут проводить сделки с использованием жилищных сертификатов.

"Важно! Человек свободен в выборе региона, где он может приобрести новую недвижимость, а также в типе недвижимости. Это может быть квартира, дом или инвестиция в жилье. Так что в случае, если кто-то навязывает вам – застройщика, девелопера или другого продавца недвижимости, настаивает на обращении к конкретному нотариусу или какому-либо посреднику – немедленно обращайтесь к горячей линии по предотвращению коррупции Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры", - написал Кубраков.

Он добавил, что в то же время продолжаются выплаты государственного пособия для срочных и капитальных ремонтов. Более 35 тысяч семей уже получили более 3 миллиардов гривен на приобретение строительных материалов или услуг.

Для получения жилищного сертификата или государственной денежной помощи по программе "Е-Восстановление" необходимо подать информационное сообщение через приложение или портал Действие, а также через Центры предоставления административных услуг. После этого ожидать комиссию органа местного самоуправления, которая определит размер выплаты на основе повреждений и разрушений по специальной формуле или чек-листу.

Следующим этапом программы будут выплаты для тех, кто планирует восстановление дома на собственном земельном участке, и это ожидается в ближайшие 2 месяца.

Как получить жилищный сертификат

Напомним, компенсация за уничтоженное жилье, которое было разрушено в результате боевых действий, появилась в программе "єВосстановлення" 1 августа. При этом первая семья из Гостомеля получила новое жилье вместо разрушенного 3 января 2024 года.

Чтобы получить жилищный сертификат, необходимо сначала подать заявление через приложение "Действие". После этого комиссия органов местного самоуправления разработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в "Действие".

Чтобы получить помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий, необходимо:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявлении на получение помощи. Сделать это можно через приложение или портал "Действие", ЦНАП или нотариус;

получить решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получить средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Потратить средства можно только в строительных магазинах и подрядчиках, перечень которых есть на сайте программы https://erecovery.diia.gov.ua/ .