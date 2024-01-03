В Украине стартовала реализация жилищного сертификата: первая семья получила новое жилье вместо разрушенного

Семья из Гостомеля, потерявшая свое жилье в результате российской агрессии, выбрала дом в Буче Киевской области и уже в ближайшем месяце планирует переезд в него.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Важно, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина приняла решение вернуться в Украину из эвакуации", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в общей сложности для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья. Это означает, что они определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что перед заключением соглашения о приобретении жилья по сертификату необходимо прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Для этого можно обратиться либо к нотариусу, имеющему полномочия государственного регистратора, либо в ЦНАП.

Как получить жилищный сертификат?

Чтобы получить жилищный сертификат, необходимо сначала подать заявление через приложение "Дія". После этого комиссия органов местного самоуправления обработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в "Дію".

За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно через нотариусов. Их список и больше информации о программе жилищных сертификатов можно узнать на сайте https://renovation.gov.ua/.

Александр Кубраков напомнил, что параллельно продолжается выплата государственного пособия на ремонты по программе "єВідновлення". На срочные ремонты уже выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 млрд грн, а на капитальные – выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 млн грн.

Чтобы получить помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий, необходимо:

представить информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявлении на получение помощи. Сделать это можно через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса;

получить решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получить средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Потратить средства можно только в строительных магазинах и подрядчиках, перечень которых есть на сайте программы https://erecovery.diia.gov.ua/.

Напомним, 5 октября 2023 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Первый этап программы стартовал 10 мая 2023 года. Сначала речь шла только о выплате гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле 2023 года Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа 2023 года стало доступно оформление компенсаций и за разрушенные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.