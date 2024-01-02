В Украине стартуют выплаты компенсаций за ремонт жилья, которое было разрушено из-за войны

С 1 января 2024 года вступил в силу закон об изменениях в Закон № 2923-IX, который был принят в октябре 2023 года. Им регулируется порядок выплаты возмещений тем гражданам, чей дом пострадал или был разрушен в результате войны России против Украины.

Речь идет о гражданах, сделавших ремонты за собственные деньги.

"Никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не требуется для получения компенсаций за сделанный ремонт. При желании они могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Выплаты по новой форме компенсации начнут производиться с 1 января 2024 года.

При определении величины компенсации комиссии учитывают результаты первичного осмотра жилья, осуществляемого после повреждения жилья, а также чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, 5 октября 2023 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Механизм выплаты компенсаций будет таким же, как и в других категориях "еВідновлення":

подача заявления через "Дія";

рассмотрение заявления комиссией;

определение размера выплаты.

Первый этап программы стартовал 10 мая 2023 года. Сначала речь шла только о выплате гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле 2023 года Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа 2023 г. стало доступно оформление компенсаций и за разрушенные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.