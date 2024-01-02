В Україні стартують виплати компенсацій за ремонт житла, яке було зруйноване через війну

З 1 січня 2024 року набув чинності закон про зміни до Закону № 2923-IX, який був ухвалений в жовтні 2023 року. Ним регулюється порядок виплати відшкодувань тим громадянам, чия домівка постраждала чи була зруйнована в результаті війни Росії проти України.

Мова йде про громадян, які зробили ремонти за власні гроші.

"Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно для отримання компенсацій за зроблений ремонт. При бажанні вони можуть бути додатково надані комісії, але не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

При визначенні величини компенсації комісії враховують результати первинного огляду житла, який здійснюється після пошкодження житла, а також чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Механізм виплати компенсацій буде таким самим, як і в інших категоріях "єВідновлення":

подача заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

Перший етап програми стартував 10 травня 2023 року. Спочатку йшлося тільки про виплату громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні 2023 року Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня 2023 року стало доступне оформлення компенсацій і за зруйновані помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.