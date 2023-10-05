"єВідновлення": виплата коштів за вже зроблені ремонти розпочнеться з 1 січня

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії. Ідеться про громадян, що робили ремонти власним коштом.

Про це 5 жовтня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Механізм буде таким самим як і в інших категоріях "єВідновлення":

подача заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, жодних чеків, розписок, фото- чи відеофіксацій або інших доказів для отримання компенсацій за зроблений ремонт не потрібно. Ці докази можна додатково надати комісії за бажанням, однак це не обовʼязковий та не визначальний фактор в ухваленні рішення про виплату.

Виплати "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" передбачає виплату компенсацій за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.