Стартувала виплата компенсацій українцям, чиє житло зруйнували росіяни

Відсьогодні власники зруйнованого житла, хто вже отримав житловий сертифікат, через застосунок "Дія" можуть забронювати кошти для купівлі будинку або квартири.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Забронювати кошти" необхідно для того, щоб система знала, що користувач планує придбати житло. Це можливо зробити тільки за умови, якщо він має житловий сертифікат.

Як забронювати кошти у "Дії"?

Потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії;

У розділі єВідновлення відкрити вкладку Сертифікати на житло;

Натиснути Забронювати кошти.

Протягом 5 робочих днів у "Дії" надійде підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо заявник не встигне за цей час – потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у "Дії".

У міністерстві наголошують, що перед укладанням угоди про придбання житла за сертифікатом, необхідно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Для цього можна звернутися або до нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або у ЦНАП.

На спеціальному сайті можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи дати свій зворотній зв'язок. Можна придбати будь-яку квартиру чи будинок – первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість. Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифікату, то є можливість доплатити з власних коштів.

Разом з тим, можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату — різницю можна отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з рф.

Станом на сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд гривень. Компенсації будуть здійснюватися в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття. На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікується можливість реалізації сертифікату на придбання будматеріалів та замовлення робіт – для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

Крім того, як зазначили в міністерстві, триває експериментальний проєкт по обстеження житла на тимчасово окупованих територіях.

Виплати по програмі "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" передбачає виплату відшкодувань за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

З 27 листопада можливості послуги "єВідновлення" доступні для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

З 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на підконтрольній території України, а також – онлайн на порталі "Дія". Раніше послугу можна було отримати лише через застосунок на смартфонах.