Стартовала выплата компенсаций украинцам, чье жилье разрушили россияне

С сегодняшнего дня владельцы разрушенного жилья, уже получившие жилищный сертификат, через приложение "Дія" могут забронировать средства для покупки дома или квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Забронировать средства необходимо для того, чтобы система знала, что пользователь планирует приобрести жилье. Это возможно сделать только при условии, что он имеет жилищный сертификат.

Как забронировать средства в "Дії"?

Необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии;

В разделе єВідновлення открыть вкладку Сертификаты на жилье;

Нажать Забронировать средства.

В течение 5 рабочих дней в "Дію" поступит подтверждение о том, что средства забронированы. После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если заявитель не успеет за это время, нужно будет повторно подавать заявление на бронирование средств в "Дії".

В министерстве подчеркивают, что перед заключением соглашения о приобретении жилья по сертификату необходимо прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Для этого можно обратиться либо к нотариусу, имеющему полномочия государственного регистратора, либо в ЦНАП.

На специальном сайте можно найти ответы на самые распространенные вопросы, обновление программы или дать обратную связь. Можно приобрести любую квартиру или дом – первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость. Если стоимость выбранной недвижимости выше стоимости сертификата, то есть возможность доплатить из собственных средств.

Вместе с тем можно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта недвижимости. Если цена недвижимости меньше, чем номинал сертификата – разницу можно получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с России.

На сегодня сформировано 1636 сертификатов на сумму более 3 млрд гривен. Компенсации будут производиться в пределах имеющегося объема средств на внебюджетном счете Мининфраструктуры до его закрытия. На этом этапе на сертификат можно только купить квартиру или дом. Но уже в январе-феврале ожидается возможность реализации сертификата на покупку стройматериалов и заказ работ – для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке.

Кроме того, как отметили в министерстве, продолжается экспериментальный проект по обследованию жилья на временно оккупированных территориях.

Выплаты по программе "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

С 27 ноября возможности услуги "єВідновлення" доступны для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные владельцы.

С 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Ранее услугу можно было получить только через приложение на смартфонах.