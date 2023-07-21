Кабмин урегулировал выплату компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье

Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с предоставлением компенсации за поврежденные объекты недвижимости в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение Кабмин принял на заседании 21 июля.

Внесенными в соответствующие постановления Кабмина изменениями, в частности увеличен предельный размер компенсации по отдельным категориям недвижимого имущества, предусмотрены механизм предоставления компенсации за уже выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте и процедура выплаты компенсации для таких объектов.

"Усовершенствована процедура формирования комиссий в случае выдвижения недостаточного количества представителей от общественности. Уточнена процедура выборочного мониторинга рассмотрения заявлений на выплату компенсации и процедура выборочной верификации целевого использования средств компенсации за поврежденное недвижимое имущество", - добавил Мельничук.

В свою очередь, как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации еще подробно сообщат о том, как будет выглядеть механизм компенсации за ремонт жильцами поврежденного жилья своими силами.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что этот механизм "будет готов осенью", и после этого начнутся соответствующие выплаты. На данный момент указанные ведомства разъяснений еще не давали.

Напомним, что по данным Минцифры, по состоянию на 19 июля через программу "е-Восстановление", предусматривающую финансирование поврежденного жилья в результате войны, уже подали 27,5 тысячи заявлений. Впрочем, средства на восстановление получили пока только 1,4 тысячи семей (на сумму 115 миллионов гривен), то есть 5% из подавших заявку.