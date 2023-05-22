Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании

В Украине отечественные компании имеют достаточно мощности, чтобы изготовить почти 90% строительных материалов, необходимых для восстановления страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами общественной организации "Институт международных экономических исследований" и государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", сообщает проект USAID "Экономическая поддержка Украины", при содействии которого провели исследование.

Специалисты, изучавшие производственные мощности украинских заводов строительных материалов в военное время, выяснили, что около 15% этих предприятий были повреждены или разрушены, но этот сектор сохраняет очень высокие производственные мощности широкого спектра строительных материалов и может обеспечить до 90% необходимых материалов.

Производство необходимых материалов в Украине положительно отразится на экономике. В частности, предполагается, что будет сохранено около 100 тыс. рабочих мест, сгенерировано $5,6 млрд заработной платы и $4,4 млрд налоговых поступлений. Эксперты также считают, что, учитывая цены на стройматериалы украинского производства, общая стоимость восстановления будет ниже.

Результаты исследования демонстрируют, что практически уничтожено производство листового стекла или оборудования для электрораспределительных щитов. строительных смесей. Новые мощности в Украине могут снизить стоимость этого оборудования и материалов для использования на внутреннем рынке", — резюмируют в USAID .

В то же время, эксперты обозначили основные барьеры: признаны высокие военные риски, невозможность получить кредиты, отсутствие понимания рынка на длительную перспективу, высокая стоимость подключения к энергосетям.

Напомним, недавно в Украине стартовала программа Восстановление. Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.