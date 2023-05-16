За 2022 год продажи на первичном рынке недвижимости уменьшились в 8-12 раз - исследование

По состоянию на май 2023 года по сравнению с довоенным уровнем в среднем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках, в Киеве – 79% ЖК, Днепропетровской области – 71%, Запорожской – 36%, Харьковской – 26%. В то же время продажи на первичном рынке уменьшились в 8-12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщила директор по развитию бизнеса в ЛУН Елена Унаньян, передает пресс-служба компании.

Статистика возобновления продаж касается ЖК, которые продавали квартиры и до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже.

Данные: ЛУН

ТОП 5 областей, в которых ЖК уже открыли свои продажи:

Закарпатская область – 98%;

Ивано-Франковская область – 97%;

Тернопольская область – 96%;

Ровенская область – 96%;

Черновицкая область – 92%.

Данные: ЛУН

162 новых ЖК открыли свои продажи уже после начала полномасштабной войны: 45 – во Львовской области, 21 – в Киевской, 20 – в Тернопольской, 17 – в Ивано-Франковской и 14 – в Закарпатской.

Данные: ЛУН

На вторичном рынке за год войны продажи уменьшились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 000 квартир, в то время как в 2021 – 320 000.

Данные: ЛУН

Что касается данных по восстановлению строительства, то 54% Киевских ЖК возобновили строительство по состоянию на май 2023 года, Запорожских – 32%, Харьковских – 17%, Днепропетровских – 71%.

Данные: ЛУН

Напомним, недавно публичная информация о строительстве снова стала доступа. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности. Кроме того, на портале "Дія" в кабинете "Мое строительство" отображаются все документы, в которых пользователь указан как заказчик строительства.