В Украине введена процедура инвентаризации недвижимого имущества

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объявило о запуске процедуры проведения технической инвентаризации недвижимого имущества.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Утвержденная процедура предусматривает введение четких правил формирования технических паспортов и других документов по недвижимости. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская рассказала, что процедуру разрабатывали несколько лет.

Документ также выносился на обсуждение общественности. В министерстве заверили, что свои замечания и пожелания выразили ассоциации местного самоуправления.

"Многие факторы тормозили этот процесс, в частности, пандемия коронавируса, а затем и полномасштабное вторжение России. Но нам удалось довести дело до логического финала. Постановление Правительства минимизирует коррупционные схемы в строительной сфере и помешает дельцам нагревать руки на важных для рядовых украинцев документах", — добавила Козловская.

Документооборот будет осуществляться в Единый государственной электронной системе в сфере строительства . Больше деталей по процедуре ведомство опубликует впоследствии.

Напомним, что публичная информация о строительстве недавно снова стала доступна в открытом доступе. С начала полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности. Кроме того, на портале "Дія" доступен кабинет "Мое строительство", в котором отображаются все документы, в которых пользователь указан как заказчик строительства.