В Україні запровадили процедуру інвентаризації нерухомого майна

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про запуск процедури проведення технічної інвентаризації нерухомого майна.

Про це пресслужба відомства повідомила в Facebook.

Затверджена процедура передбачає запровадження чітких правила формування технічних паспортів та інших документів щодо нерухомості. Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська розповіла, що процедуру розробляли декілька років.

Документ також виносили на обговорення громадськості. У міністерстві запевнили, що свої зауваження та побажання висловили асоціації місцевого самоврядування.

"Багато чинників гальмували цей процес, зокрема, пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабне вторгнення Росії. Але нам вдалося довести справу до логічного фіналу. Постанова уряду мінімізує корупційні схеми в будівельній сфері та завадить ділкам нагрівати руки на важливих для пересічних українців документах", — додала Козловська.

Документообіг здійснюватиметься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Більше деталей щодо процедури відомство опублікує згодом.

Нагадаємо, що публічна інформація щодо будівництва нещодавно знову стала доступна у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки. Крім того, на порталі "Дія" доступний кабінет “Моє будівництво”, у якому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.