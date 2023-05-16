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За 2022 рік продажі на первинному ринку нерухомості зменшилися у 8-12 разів — дослідження
Станом на травень 2023 року в порівнянні з довоєнним рівнем в середньому понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах, в Києві — 79% ЖК, Дніпропетровській області — 71%, Запорізькій — 36%, Харківській — 26%. Водночас продажі на первинному ринку зменшилися у 8-12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком.
Про це повідомила директорка з розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян, передає пресслужба компанії.
Статистика відновлення продажів стосується ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.
ТОП 5 областей, в яких ЖК вже відкрили свої продажі:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Закарпатська область – 98%;
- Івано-Франківська область – 97%;
- Тернопільська область – 96%;
- Рівненська область – 96%;
- Чернівецька область – 92%.
162 нових ЖК відкрили свої продажі вже після початку повномасштабної війни: 45 – у Львівській області, 21 – у Київській, 20 – у Тернопільській, 17 – в Івано-Франківській та 14 – у Закарпатській.
На вторинному ринку за рік війни продажі зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 000 квартир, тоді як у 2021 – 320 000.
Що стосується даних по відновленню будівництва, то 54% Київських ЖК відновили будівництво станом на травень 2023 року, Запорізьких — 32%, Харківських — 17%, Дніпропетровських — 71%.
Нагадаємо, нещодавно публічна інформація щодо будівництва знову стала доступа. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки. Крім того, на порталі "Дія" у кабінеті “Моє будівництво” відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.