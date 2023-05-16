За 2022 рік продажі на первинному ринку нерухомості зменшилися у 8-12 разів — дослідження

Станом на травень 2023 року в порівнянні з довоєнним рівнем в середньому понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах, в Києві — 79% ЖК, Дніпропетровській області — 71%, Запорізькій — 36%, Харківській — 26%. Водночас продажі на первинному ринку зменшилися у 8-12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомила директорка з розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян, передає пресслужба компанії.

Статистика відновлення продажів стосується ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.

Дані: ЛУН

ТОП 5 областей, в яких ЖК вже відкрили свої продажі:

Закарпатська область – 98%;

Івано-Франківська область – 97%;

Тернопільська область – 96%;

Рівненська область – 96%;

Чернівецька область – 92%.

Дані: ЛУН

162 нових ЖК відкрили свої продажі вже після початку повномасштабної війни: 45 – у Львівській області, 21 – у Київській, 20 – у Тернопільській, 17 – в Івано-Франківській та 14 – у Закарпатській.

Дані: ЛУН

На вторинному ринку за рік війни продажі зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 000 квартир, тоді як у 2021 – 320 000.

Дані: ЛУН

Що стосується даних по відновленню будівництва, то 54% Київських ЖК відновили будівництво станом на травень 2023 року, Запорізьких — 32%, Харківських — 17%, Дніпропетровських — 71%.

Дані: ЛУН

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