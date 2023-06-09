В Украине стартовали первые выплаты по программе "єВідновлення"

Согласно данной программе уже скоро владельцы недвижимости на Киевщине и Донбассе смогут получить выплаты и отремонтировать жилье, поврежденное из-за российской агрессии. Общая сумма первых выплат - 847 тысяч гривен.

Все заявления пострадавшие подавали в приложении "Дия". Всего меньше, чем за месяц, подали 17 687 заявлений, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Согласно сообщению, каждое заявление обрабатывает специальная комиссия в конкретном сообществе. Эксперты оценивают степень разрушений и определяют сумму пособия. Дальше деньги переводят на карту.

По Украине работает только 444 комиссии. Поэтому Минцифры призывает органы местного самоуправления действовать более оперативно, чтобы люди как можно быстрее получили средства на ремонт.

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которые получили незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.