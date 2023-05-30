Компенсации за разрушенное жилье. Правительство запускает второй этап программы "єВідновлення"

В Украине запускают второй этап программы "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров утвердил постановление и формулу, по которой будет выплачиваться соответствующая компенсация.

Средства можно будет потратить на:

строительство дома (в таком случае выплата будет производиться непосредственно на счет);

приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата.

Размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и т.д.

"Предполагаем также принцип, что размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади согласно его местонахождению", - высказался глава правительства.

Он рассказал, что правительство собрало уже около 62 млрд грн в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Этих средств хватит для первого этапа выплат: как на помощь на ремонты, так и на выдачу жилищных сертификатов. Ведь, по оценкам Всемирного банка, на первоочередное восстановление имущества Украине нужно 1,9 млрд долларов. Дальше работаем с нашими международными партнерами, чтобы мобилизовать всю необходимую сумму", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, правительство приняло изменения в программу "єВідновлення", разрешив подавать заявки в Центрах предоставления административных услуг или органах соцзащиты в общинах. Таким образом подать запрос на получение компенсации смогут те, у кого нет смартфона или приложения "Дія".

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь шла о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилищ, которые получили незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы. Подробнее об этом читайте в материале delo.ua.