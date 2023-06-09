В Україні стартували перші виплати за програмою "єВідновлення"

Згідно з даною програмою вже скоро власники нерухомості на Київщині та Донеччині зможуть отримати виплати і відремонтувати житло, що було пошкоджене через російську агресію. Загальна сума перших виплат — 847 тисяч гривень.

Усі заяви постраждалі подавали в застосунку "Дія". Загалом менше ніж за місяць подали 17 687 заяв, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з повідомленням, кожну заяву обробляє спеціальна комісія у конкретній громаді. Експерти оцінюють ступінь руйнувань та визначають суму допомоги. Далі гроші переказують на картку.

Наразі по Україні працює лише 444 комісії. Тому Мінцифри закликає органи місцевого самоврядування діяти оперативніше, щоб люди якнайшвидше отримали кошти на ремонт.

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.