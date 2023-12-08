В рамках программы "єВідновлення" в "Дії" стартовали первые выплаты для капитального ремонта жилья, поврежденного в результате боевых действий.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что уже одобрено 2768 заявлений на общую сумму более 665 млн грн. Украинцы смогут получать данные средства на специальные карточки "єВідновлення".

При этом максимальные выплаты составляют до 350 тыс. грн для восстановления квартиры и до 500 тыс. грн для частного дома. Они распределены в два транша — сначала будет выделено 70% суммы, а затем 30%.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины добавили, что в отличие от выплат, которые выделялись не срочный ремонт жилья и составляли до 200 тысяч гривен, в данном случае будет введена обязательная система представления двух отчетов. Первый отчет промежуточный и его нужно подать когда будет использована первая часть транша, а второй – после окончания ремонта.

Отмечается, что для подачи отчета о завершенном или промежуточном ремонте нужно войти в "єВідновлення" в раздел "Заявления на выплату", выбрать объект и нажать на "Сообщить о ремонте". Затем следует указать, на каком этапе ремонт и добавить в 10 фото, подтверждающих факт выполнения ремонта (фото стройматериалов и чеков).

Выплаты за разрушенное жилье

Первый этап программы по выплате за разрушенное жилье стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

Позже Верховная рада Украины поддержала законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Это означает, что с первого января граждане, которые сделали ремонты за свой счет, смогут получить компенсации.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.