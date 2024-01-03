В Україні стартувала реалізація житлового сертифікату: перша родина отримала нове житло замість зруйнованого

Родина з Гостомеля, яка втратила своє житло внаслідок російської агресії, обрала будинок в Бучі Київської області і вже найближчого місяця планує переїзд у нього.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. Це означає, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.

У Мінінфраструктури наголосили, що перед укладанням угоди про придбання житла за сертифікатом, необхідно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Для цього можна звернутися або до нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або у ЦНАП.

Як отримати житловий сертифікат?

Щоб отримати житловий сертифікат, необхідно спершу подати заяву через застосунок "Дія". Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в "Дію".

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті https://renovation.gov.ua/.

Олександр Кубраков нагадав, що паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти за програмою "єВідновлення". На термінові ремонти вже виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 млрд грн, а на капітальні - виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 млн грн.

Щоб отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, необхідно:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги. Зробити це можна через застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса;

отримати рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;

отримати кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Перший етап програми стартував 10 травня 2023 року. Спочатку йшлося тільки про виплату громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні 2023 року Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня 2023 року стало доступне оформлення компенсацій і за зруйновані помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.