Українці зможуть оформити декілька карток "єВідновлення": який банк надає цю послугу

Приватбанк запровадив можливість для українців, чиє майно постраждало або було знищено через військові дії, реєструвати кілька карток "єВідновлення" через сервіс Приват24.

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Про це повідомили у пресслужбі банку.

"Відтепер клієнти банку можуть відкрити дві або більше карток "єВідновлення" та отримати через Дію державну компенсацію за пошкоджене житло", - йдеться в повідомленні банку.

Зазначається, що клієнти банку мають змогу відкрити дві або більше таких карток та скористатися державною підтримкою через додаток Дія.

За інформацією від члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, понад 70% осіб, які вже скористалися виплатами через "Дію", обрали саме картки від Приватбанку.

"На сьогодні з карток єВідновлення клієнти банку витратили на відновлення житла більше 1 млрд грн, та отримали від Приватбанку додаткову допомогу на суму 7,2 млн грн у вигляді кешбеку за оплати цими картками", - зауважив він.

Як оформити картку

Зареєструвати картки єВідновлення у Приватбанку можна через додаток "Приват24", використовуючи посилання або через мобільну та веб-версії сервісу, де потрібно перейти у розділ "Усі картки та рахунки", вибрати опцію "Додати" і обрати картку "єВідновлення".

Для завершення процесу потрібно подати заявку на виплату через додаток "Дія".

Фізичну картку можна оформити в будь-якому відділенні Приватбанку, маючи віртуальну версію картки.

В банку додають, що картка "єВідновлення" буде активною протягом 12 місяців з моменту зарахування коштів на неї.

Власник компенсації має можливість використовувати її для безготівкових платежів за товари та послуги від українських фірм-учасниць програми, які займаються в галузях розбудови житлових просторів, комерційного будівництва, а також у секторі магазинів, що пропонують будівельні та оздоблювальні матеріали.

Нагадаємо, програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла “єВідновлення”, котра дозволить громадянам отримати до 200 тис. грн на відновлення помешкань, що отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтоване стартувала 10 травня.