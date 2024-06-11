Україна отримає €100 млн на компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло

11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

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Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Що відомо про проєкт HOME

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

"Повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. Надзвичайно вдячні Банку за активну підтримку і солідарність з Україною. Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню", — зазначив в ході заходу міністр Марченко.

За словами керівника БРРЄ, банк має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.

"Розраховуємо продовжувати працювати над визначеними Урядом України пріоритетами, використовуючи нашу експертну підтримку, досвід та ресурси на благо українського народу", - заявив Монтічеллі.

У Мінфіні зауважили, що проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення", а також згідно з чинним законодавством, а саме Законом України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією РФ проти України".

Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку "Дія".

Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. А 7 листопада 2023 року Указом Президента України заступницю Міністра фінансів Ольгу Зикову призначено представником України в Адміністративній Раді БРРЄ.

Компенсація "єВідновлення" за знищене житло: як працює

Компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою "єВідновлення" запустили 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

Станом на початок січня 2024 року на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці. Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже більше 3,6 млрд гривень. Це ті кошти, які держава перерахує продавцям нерухомості, яку для себе за програмою "єВідновлення" оберуть громадяни.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру припинення права власності на знищені житлові об’єкти для власників, які отримали житлові сертифікати. Тепер для цього достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати у нотаріуса або місцевій раді.

Додамо, що 22 лютого Верховна Рада схвалила закон, що відкриває нові можливості для громадян придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", дозволяючи використовувати сертифікати державної програми "єВідновлення" як перший внесок.

Також раніше повідомлялося, що ПриватБанк запровадив можливість для українців, чиє майно постраждало або було знищено через військові дії, реєструвати кілька карток "єВідновлення" через сервіс Приват24.

А 4 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №11161, який спрощує порядок отримання компенсації за знищене на тимчасово окупованих територіях майно.