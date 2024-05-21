На порталі "Дія" з'явилася можливість подавати заяви в міжнародний Реєстр збитків

Повідомити про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків відтепер можна на порталі "Дія".

Про це повідомило Міністерство цифрової транформації.

"Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.

Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Зазначимо, що раніше сервіс був доступний тільки в застосунку "Дія".

Як подати заяву в Реєстр збитків

Подати заяву у міжнародний Реєстр збитків можна в кілька кліків з комп’ютера чи смартфона через:

застосунок "Дія" — Сервіси — Відшкодування збитків;

портал "Дія" — Каталог послуг — Заява про відшкодування збитків.

В Мінцифри наголосили, що зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта, зокрема, якщо житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

"Подавайте заяви в міжнародний Реєстр та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму", - закликали в Мінцифри.

Нагадаємо, можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих російською агресією, вперше з'явилась в "Дії" 2 квітня 2024 року.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, на першому етапі українці мають можливість подати заяви про зруйновані чи пошкоджені: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Пізніше в "Дії" додадуть нові функції, які дозволять подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможе подавати бізнес і держава.

Як працюватиме Реєстр збитків

Як розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, після подачі заяви секретаріат реєстру обробляє та систематизує заяви, після чого їх вноситься до Реєстру збитків. Там заява буде зберігатися до моменту передачі її до спецкомісії з розгляду заяв. Проте, на цей час вона ще не створена.

За її словами, у Реєстрі не існує жодних обмежень на подання доказової бази. Окрім заповнення необхідних розділів та дотримання правил подання документів, постраждалі особи мають можливість додавати будь-які докази, які допоможуть підтвердити їхні втрати. Деяка інформація може бути подана у формі відповідей "так" чи "ні", інша може бути автоматично взята з системи "Дія" за даними з офіційних реєстрів.

Щодо пошкодженого майна, заявник має право надати будь-яку наявну інформацію, включаючи відео та фото файли, оцінки експертів, акти огляду, що свідчать про знищення чи пошкодження майна.

Мудра наголосила, що важливо вказати, чи була подана заява до Реєстру пошкодженого майна України, адже виплати подвійної компенсації не передбачено.

Нагадаємо, Михайло Федоров та виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України Маркіян Ключковський, 25 березня підписали угоду, щоб українці через "Дію" змогли подавати заяву про відшкодування збитків, отриманих від російської агресії.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".