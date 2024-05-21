На портале "Дія" появилась возможность подавать заявления в международный Реестр убытков

Сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков теперь можно на портале "Дія".

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія", - говорится в сообщении.

Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия заплатит за все разрушения и преступления.

Отметим, что ранее сервис был доступен только в приложении "Дія".

Как подать заявление в Реестр убытков

Подать заявление в международный Реестр убытков можно в несколько кликов с компьютера или смартфона через:

приложение "Дія" - Сервисы - Возмещение ущерба;

портал "Дія" — Каталог услуг — Заявление о возмещении ущерба.

В Минцифры подчеркнули, что сейчас услуга доступна украинцам, имеющим Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков будет возможно и без акта, в частности, если жилье находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

"Подавайте заявления в международный Реестр и ускоряйте запуск компенсационного механизма", – призвали в Минцифры.

Напомним, возможность подать заявление в международный Реестр убытков, нанесенного российской агрессией, впервые появилась в "Дії" 2 апреля 2024 года.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, на первом этапе украинцы имеют возможность подать заявления о разрушенных или поврежденных: частном доме, квартире, дачном или садовом доме или другом жилом помещении. Позже в "Дія" добавят новые функции, которые позволят подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии жалобы сможет подавать бизнес и государство.

Как будет работать Реестр убытков

Как рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, после подачи заявления секретариат реестра обрабатывает и систематизирует заявления, после чего они вносятся в Реестр убытков. Там заявление будет храниться до момента передачи его в спецкомиссию по рассмотрению заявлений. Однако в настоящее время она еще не создана.

По ее словам, в Реестре не существует никаких ограничений на предоставление доказательной базы. Помимо заполнения необходимых разделов и соблюдения правил подачи документов, пострадавшие имеют возможность добавлять доказательства, которые помогут подтвердить их потери. Некоторая информация может быть подана в форме ответов "да" или "нет", другая может быть автоматически взята из системы "Дія" по данным из официальных реестров.

Относительно поврежденного имущества заявитель имеет право предоставить любую имеющуюся информацию, включая видео и фото файлы, оценки экспертов, акты обзора, свидетельствующие об уничтожении или повреждении имущества.

Мудрая подчеркнула, что важно указать, было ли подано заявление в Реестр поврежденного имущества Украины, ведь выплаты двойной компенсации не предусмотрены.

Напомним, Михаил Федоров и исполнительный директор Реестра убытков, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины Маркиян Ключковский, 25 марта подписали соглашение, чтобы украинцы через "Дію" смогли подавать заявление о возмещении ущерба, полученного от российской агрессии.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".