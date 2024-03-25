Международный реестр убытков: украинцы смогут сообщать о поврежденном или уничтоженном имуществе через "Дію"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины Маркиян Ключковский подписали соглашение, чтобы украинцы через "Дію" смогли подавать заявление о возмещении ущерба, полученного от российской агрессии.

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Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Это первый кейс международного обмена данными между Украиной и Евросоюзом совместно с Министерством юстиции, для которого будут использовать "Дію".

В Минцифре сообщают, что на первом этапе можно будет отправить заявления о поврежденном и уничтоженном жилом недвижимом имуществе, если есть Акт об обследовании от местных властей, впоследствии этого требования не будет.

Далее планируется расширение услуги, чтобы граждане могли подавать через "Дію" заявления о вреде жизни, здоровью, случаям пыток и сексуальном насилии. Также будет добавлена возможность подавать заявления о возмещении убытков для бизнеса.

В свою очередь Федоров отметил, что через "Дію" заявления о поврежденных или уничтоженных квартирах, домах, дачах и т.п. можно будет подавать уже с апреля.

"Министерство юстиции работает над достаточно сложным и длительным процессом репараций, а Дія помогает сделать процесс подачи заявлений в реестр простым, доступным и безопасным", - сообщил министр цифровой трансформации.

В Минцифре отмечают, что сервис "Дія" и технические требования к разработке международного Реестра реализованы в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Реестр убытков

Создание Реестра ущерба – это инициатива президента Зеленского, первый шаг к которой сделали 12 мая 2023 года. Тогда на заседании министров Совета Европы была принята Резолюция об установлении Расширенного частичного соглашения о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

О создании Реестра было объявлено на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023-го.

Уже 22 марта 2024 года в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. В первой волне офис ожидает до 600 тыс. заявок, общее количество может достичь 8 млн обращений. Представить их могут не только граждане, но и бизнес и госструктуры.

Почему это важно?

Реестр собирает юридические доказательства преступлений России, фиксирует ущерб и является основой для требования репараций от РФ, обоснования их размера и взыскания ущерба нанесенного Украине за счет арестованных средств России и/или процентов от них.

По словам исполнительного директора Реестра ущерба Маркияна Ключковского, подать заявление на возмещение ущерба можно будет через портал "Дія" и в ЦПАУ.

По предварительным оценкам, на конец 2023 года, для восстановления Украины требовалось $486 млрд. Но реальная цифра значительно больше, ведь война каждый день наносит новые разрушения.