В Украине открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ: почему это важно

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы, министерством иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер.

"Благодарю значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр убытков начал эффективно функционировать. Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления непосредственно в Киеве", - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили усиление сотрудничества по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины, в частности в рамках соответствующей Core Group, в которую уже вошли более 40 государств.

Подать заявки могут не только граждане, но и бизнес и госструктуры

Офис ожидает в первой волне до 600 тыс. заявок, общее количество может достичь 8 млн обращений. Представить их могут не только граждане, но и бизнес и госструктуры.

"Следует помнить, что Реестр ущерба - это лишь первый шаг. Мы продолжаем активную работу над созданием компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления, зарегистрированные в Реестре, и выносить решение о присуждении компенсации. И мы, конечно, работаем над тем, чтобы эти решения можно было выполнить, и люди, компании и государство получили реальную, эффективную и справедливую компенсацию", - заявил Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

"Кроме того, мы будем поддерживать потенциальных заявителей, будем им сообщать о шагах, которые они должны предпринять для того, чтобы подать заявки. Будем проводить информационные кампании, чтобы граждане Украины знали и имели все возможности подать соответствующие заявки для удовлетворения своих интересов", - сказала в свою очередь Мария Пейчинович-Бурич, генеральный секретарь Совета Европы.

Реестр убытков

Создание Реестра ущерба – это инициатива президента Зеленского, первый шаг к которой сделали 12 мая 2023 года: тогда на заседании министров Совета Европы была принята Резолюция об установлении расширенного частичного соглашения о Реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

О создании Реестра было объявлено на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023-го.

Почему это важно?

Реестр собирает юридические доказательства преступлений России, фиксирует ущерб и является основой для требования репараций от РФ, обоснования их размера и взыскания ущерба нанесенного Украине за счет арестованных средств России и/или процентов от них.

По словам исполнительного директора Реестра ущерба Маркияна Ключковского, подать заявление на возмещение ущерба можно будет через портал "Дія" и в ЦНАПах.

По предварительным оценкам, на конец 2023 года для восстановления Украины потребовалось 486 млрд долларов. Но реальная цифра значительно больше, ведь война каждый день наносит новые разрушения.