Украина хочет категоризировать ущерб от агрессии РФ в международном реестре: государство отделят от бизнеса и граждан

Кабинет министров обновил порядок определения убытков и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России, для обеспечения подготовки и подачи Украиной на рассмотрение в международный реестр такого ущерба, созданного в мае резолюцией Комитета министров Совета Европы, предложений по классификации категорий таких убытков и ущерба.

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Как сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения в постановление №326 от 20 марта Кабмин принял на заседании 1 декабря.

Глава правительства указал, что такой шаг позволит системно подойти к передаче всей информации об ущербе, потерях и убытке, который причинила Россия как государству Украина, так и каждому из ее граждан и украинским юридическим лицам.

"Главным ресурсом нашего восстановления должны стать конфискованные российские активы. Все понимают, что это справедливо и правильно. Для легитимной конфискации Украина предложила четкую и понятную дорожную карту. Один из ключевых элементов - работа международного реестра убытков, который будет работать в Нидерландах", - отметил Шмыгаль.

В порядке определены предложения Украины к этому реестру в разрезе категорий ущерба, подлежащих компенсации в рамках специального международного компенсационного механизма, которые будут отвечать виктимоцентричному подходу, при котором система строится вокруг пострадавшего и его потерь и ущерба.

Подход предусматривает распределение ущерба по трем основным группам согласно субъекту подачи: категория А – физические лица; категория В – государство Украина, включая центральные и местные органы власти, государственные или подконтрольные государству учреждения; категория С – юридические лица, в том числе госпредприятия, предприятия критической инфраструктуры, а также физические лица-предприниматели.

Кроме того, правительство поручило Министерству юстиции и Министерству цифровой трансформации обеспечить разработку технических требований для создания программного обеспечения международного реестра ущерба.

Минюсту также поручено бесплатно предоставить реестру право на использование технических требований в качестве неденежного взноса Украины. Минцифры же также должно разработать возможность для украинцев подавать через "Дію" заявления о возмещении ущерба или убытков.