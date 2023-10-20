В правительстве назвали новую сумму ущерба окружающей среде Украины от войны

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивает общий ущерб экологии в результате российской агрессии в уже более 2 триллионов гривен, или 55,6 миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на международном форуме United for Justice. United for Nature, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль добавил, что половина этого ущерба нанесена из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак и горения нефтепродуктов. Загрязнение земель оценено более чем в 980 миллиардов гривен, водоемов - в 60 миллиардов.

"Теракт России на Каховской дамбе стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. По данным Минэкологии, общий ущерб только от этого теракта превышает 146 миллиардов гривен (3,8 миллиарда евро). Без воды оказались оросительные системы сельхозугодий, на которых выращивалось около 2 тонн зерна в год. Это 70% от экспортированного Украиной зерна в Африку в 2022 году", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил, что потенциально заминированными в Украине считаются более 174 тысяч квадратных километров территории, поражено войной более 3 миллионов га леса.

Проект декларации о платформе по оценке экоущерба от войны

Кроме того, как сообщают в профильном министерстве, на мероприятии в пятницу был представлен проект Международной экологической декларации, предусматривающий создание Глобальной платформы по оценке ущерба окружающей среде в результате войн, анонсированной президентом Владимиром Зеленским на саммите СОР27 (конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата).

Эта инициатива также нашла отражение в пункте 8 предложенной Украиной "формулы мира". Как отметил министр Руслан Стрелец, главная цель документа - на примере украинских кейсов предложить универсальные решения для всех стран, страдающих войнами и вооруженными конфликтами.

"Важным треком здесь является и закрепление понятия экоцида в системе международного права. Верю, что платформа – именно та площадка, где наконец-то могут завершиться пылкие дискуссии, которые сегодня продолжаются в европейском парламенте по этому вопросу", - указал он.

Кроме того, в Минэкологии отмечают, что наработки платформы позволят включить все преступления России против окружающей среды в Международный реестр ущерба, нанесенного в результате войны, который был основан на саммите Совета Европы в Рейкьявике 17 мая.

Украинские власти рассчитывают, что многие партнеры присоединятся к этому документу. Первые ответы ожидается получить уже на конференции СОР28 в декабре этого года.

"Декларация должна стать тем документом, который будут воспринимать абсолютно все страны, независимо от того, в каком часовом или климатическом поясе они находятся. А еще – доказать любому агрессору: война – это дорого, и не только с точки зрения стоимости военной техники, но и с точки зрения ущерба окружающей среде", – резюмировал Стрелец.