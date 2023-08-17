Последствия войны. В Украине зафиксировали почти 2,5 тысяч случаев ущерба окружающей среде из-за боевых действий

За более чем 500 дней полномасштабного вторжения в Украине специалисты зафиксировали почти 2 500 случаев ущерба для окружающей среды, причиненного вследсьвии войны. Общая сумма нанесенного ущерба достигает 52 млрд евро.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Российская агрессия привела к тому, что 174 тысячи квадратных километров украинской земли обозначены как потенциально загрязненные взрывоопасными предметами.

Свириденко рассказала, что уже провели первую встречу рабочей группы по практической реализации принципов Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Она содержит и часть об экологической безопасности. Важным ее элементом является гуманитарное разминирование украинских земель.

"Ключевыми целями экологической безопасности в рамках Формулы мира является оценка ущерба, привлечение России к ответственности и климатическая трансформация украинской экономики", - отметила министр.

Последним масштабным отрицательным последствием российской агрессии для природы был подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства из-за потери ирригации региона.