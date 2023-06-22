"Уничтожают доказательства": Зеленский заявил, что оккупанты на Херсонщине организованно прячут погибших после подрыва ГЭС

Президент Владимир Зеленский заявляет, что российские оккупанты организовали на захваченной части Херсонской области специальные группы, которые убирают и, вероятно, прячут найденные тела погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении. По его словам, в четверг он, среди прочего, заслушал отдельный доклад министра внутренних дел Игоря Клименко "по поддержке людей и жизни" в Херсонской области и в других районах юга Украины, пострадавших от уничтожения Каховского водохранилища.

"Конечно, есть информация и о том, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова "катастрофа" мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, прятать тела погибших людей... Но это такая правда, которую не скрыть", - подчеркнул Зеленский.

Как указал президент, Россия уже не в первый раз пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на захваченной территории, поскольку так оккупанты поступали и в Мариуполе, и в других местах. Кроме того, глава государства поблагодарил "всех, кто помогает украинской разведке, спецслужбам получать нужную информацию".

Отметим, что по официальным российским данным на 22 июня после подрыва ГЭС на затопленной территории оккупированного левобережья Херсонщины погибли по меньшей мере 46 человек. Украина же, контролирующая правобережную часть области, по состоянию на 20 июня сообщала о гибели 21 человека, в том числе пятерых из-за обстрелов со стороны россиян во время эвакуации.

В Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий тем временем заявили о пропаже без вести с 6 июня 311 жителей области: 90% таких обращений, по данным ведомства, касаются пропавших именно с оккупированных территорий. Впрочем, на 20 июня пропавшими оставались только 109 человек, остальные 202 нашлись.