Подрыв Каховской ГЭС. На оккупированной части Херсонской области зафиксировали вспышки гепатита А

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В частности, из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде, в домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Генштабе, российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть.

Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, после подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

Украинцев призывают воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.