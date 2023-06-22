Підрив Каховської ГЕС. На окупованій частині Херсонщини зафіксували спалахи гепатиту А

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зокрема, через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголосили у Генштабі, російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати.

Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.

Українців закликають утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.