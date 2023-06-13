Українців закликають утриматися від споживання риби невідомого походження

Через підрив росіянами Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, споживання якої може спричинити харчове отруєння та ботулізм.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.

У відомстві рекомендують українцям у найближчий час утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, не тільки в Херсонській області, а і в регіонах басейну річки Дніпро.

"Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас. Таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини", - наголошують у Держпродспоживслужбі.

Там пропонують дотримуватися наступних рекомендацій:

не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;

купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;

бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;

не вживайте консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію з бомбажних (здутих) банок.

Крім того, у випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.

"Наголошуємо, що реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки", - підкреслюють у Держпродспоживслужбі.

Зауважимо, через підрив Каховської ГЕС у водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби. На внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб.

Зауважимо, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині вже загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн.