Украинцев призывают воздержаться от употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, потребление которой может повлечь за собой пищевое отравление и ботулизм.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

В ведомстве рекомендуют украинцам в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр.

"Не подвергайтесь опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас. Такую рыбу невозможно употреблять ни в одном виде (соленая, сушеная, вареная, жареная). Она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе ботулизма, паразитов и опасные химические вещества", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Там предлагают придерживаться следующих рекомендаций:

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля;

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

желательно использовать консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;

не употребляйте консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из вздутых банок.

Кроме того, в случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

"Отмечаем, что реализация живой рыбы должна проводиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, а именно: каждая партия рыбы живой должна поступать на рынки с товарно-транспортными накладными и сопроводительными ветеринарными документами, после чего проводится ее ветеринарно-санитарная экспертиза в лаборатории на рынке. и издаются экспертные заключения", - подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

Заметим, из-за подрыва Каховской ГЭС в водоемах Николаевщины возрастает риск гибели рыбы. На внутренних водоемах области, где продолжается нерест, мощный поток воды смывает нерестилища и личинки пресноводных рыб.

Заметим, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине уже погибли 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн.