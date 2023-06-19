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Происшествия
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Подрыв ГЭС. Центр нацсопротивления сообщил о гибели более 500 жителей оккупированных Алешек

Алешки, подтопление, вода
Подтопление во временно оккупированных Алешках Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Во временно оккупированных Алешках после взрыва Каховской гидроэлектростанции погибли сотни людей, которым россияне отказали в эвакуации. По предварительным данным, речь идет о более чем 500 жителях города. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, у которых нет российского паспорта.

"Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть. Действия россиян по отношению к гражданскому населению имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами, понесет справедливое наказание", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

18 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате катастрофы погибли 17 человек, еще 31 человек пропал без вести.

Автор:
Артем Ющенко