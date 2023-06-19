Подрыв ГЭС. Центр нацсопротивления сообщил о гибели более 500 жителей оккупированных Алешек

Во временно оккупированных Алешках после взрыва Каховской гидроэлектростанции погибли сотни людей, которым россияне отказали в эвакуации. По предварительным данным, речь идет о более чем 500 жителях города. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, у которых нет российского паспорта.

"Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть. Действия россиян по отношению к гражданскому населению имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами, понесет справедливое наказание", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

18 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате катастрофы погибли 17 человек, еще 31 человек пропал без вести.