В МинВОТ сообщили об исчезновении после подрыва ГЭС более 300 жителей Херсонщины: сколько уже нашлось

На горячую линию уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, после подрыва Каховской гидроэлектростанции поступило уже 311 обращений об исчезновении людей, сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий.

Отмечается, что 90% обращений о пропавших - именно с оккупированных территорий Херсонской области. Обращения в отношении лиц, с которыми потеряна связь, поступать продолжают, но большинство пропавших уже нашлись.

"По состоянию на сегодняшний день удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины. Пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что при исчезновении человека без вести при особых обстоятельствах нужно сообщать на горячую телефонную линию уполномоченного по номеру 0-800-339-247. Жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по номеру: (095) 896-04-21.

Отметим при этом, что Министерство внутренних дел, координирующее работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, дает принципиально другие цифры по поводу пропавших без вести в результате катастрофы: так, 19 июня сообщалось, что таких лиц только 31. Вероятно, речь идет только о пропавших именно на подконтрольных Украине территориях, то есть в правобережной части Херсонской области.

Отметим также, что 14 человек уже найдены утопленными в водах вышедшего из берегов Днепра, а еще четверо погибли в результате обстрелов при попытках эвакуации.