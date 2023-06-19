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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС возросло до 18
Число погибших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС снова возросло. По состоянию на 19 июня известно о 18 погибших.
Об этом сообщил министр внутренних дел, глава штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко.
"К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести — 31 человек. Ищем каждого", - отметил он.
Клименко сообщил, что вода продолжает отступать, но подтопленными остаются 39 населенных пунктов и 818 домов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Спасатели за сутки откачали около 24 тысяч кубометров воды.
Всего эвакуировано из опасных зон 3773 человека и 284 животных.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в Херсонской области по состоянию на утро 19 июня из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции подтоплено 22 населенных пункта, пять из которых - на правобережье. Средний уровень воды в регионе составляет 80 см.