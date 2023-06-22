"Знищують докази": Зеленський каже, що окупанти на Херсонщині організовано прибирають тіла загиблих після підриву ГЕС

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російські окупанти організували на захопленій частині Херсонської області спеціальні групи, які прибирають та, ймовірно, ховають знайдені тіла загиблих внаслідок повені після підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні. За його словами, у четвер він, серед іншого, заслухав окрему доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка "щодо підтримки людей і життя" на Херсонщині та в інших районах півдня України, які постраждали від знищення Каховського водосховища.

"Звичайно, маємо інформацію і щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова "катастрофа" замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей... Але це така правда, яку не сховати", - наголосив Зеленський.

Як вказав президент, Росія вже не вперше намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на захопленій території, оскільки так окупанти робили і в Маріуполі, і в інших місцях. Крім того, глава держави подякував "всім, хто допомагає українській розвідці, спецслужбам здобувати потрібну інформацію".

Зазначимо, що за офіційними російськими даними на 22 червня, після підриву ГЕС на затопленій території окупованого лівобережжя Херсонщині загинуло принаймні 46 людей. Україна ж, що контролює правобережну частину області, станом на 20 червня повідомляла про загибель 21 особи, зокрема п'ятьох людей через обстріли з боку росіян під час евакуації.

У Міністерстві з реінтеграції окупованих територій натомість заявили про зникнення без вісти з 6 червня 311 мешканців області: 90% таких звернень, за даними відомства, стосуються зниклих саме з окупованих наразі територій. Втім, на 20 червня зниклими залишалися лише 109 осіб, інші 202 знайшлися.