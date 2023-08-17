Наслідки війни. В Україні зафіксували майже 2,5 тисячі випадків шкоди довкіллю через бойові дії

За понад 500 днів повномасштабного вторгнення в Україні фахівці зафіксували майже 2 500 випадків шкоди для довкілля, завданої через війну. Загальна сума завданих збитків природі досягає 52 млрд євро.

Про це в Facebook повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Російська агресія призвела до того, що 174 тисячі квадратних кілометрів української землі позначені як потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

Свириденко розповіла, що вже провели першу зустріч робочої групи щодо практичної реалізації принципів Формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Вона містить і частину про екологічну безпеку. Важливим її елементом є гуманітарне розмінування українських земель.

"Ключовими цілями екологічної безпеки у рамках Формули миру є оцінка збитків, притягнення Росії до відповідальності та кліматична трансформація української економіки", — зауважила міністерка.

Останнім масштабним негативним наслідком російської агресії для природи був підрив окупантами греблі Каховської ГЕС. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству через втрату іригації регіону.