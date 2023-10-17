В результате разрушения Каховской ГЭС Украине нанесен ущерб более чем на $11 миллиардов

Правительство Украины и Организация Объединенных Наций в Украине создали отчет (PDNA), в котором оценили размер ущерба и ущерба, нанесенного в результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом говорится в отчете PDNA.

Размер прямого ущерба, причиненного инфраструктуре составляет 2,79 миллиарда долларов, а размер ущерба составляет более 11 миллиардов долларов. При этом наибольшей проблемой является длительное влияние на окружающую среду.

Сообщается, что в результате подрыва ГЭС размер прямого ущерба, причиненного инфраструктуре и активам, был наибольшим в энергетическом и жилом секторах. Сектор энергетики понес убытки в размере 1,26 миллиарда долларов, а жилищный сектор понес ущерб более чем на 1,1 миллиарда долларов. Особенно весомый ущерб оказался в сфере экологии и энергетики, что является критическим для долгосрочной устойчивости и восстановления.

Согласно отчету PDNA, общие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в сумму 5,04 миллиарда долларов, в том числе 1,82 миллиарда долларов нужно немедленно в краткосрочной перспективе.

Отчет также содержит предложения по решению неотложных потребностей в 2023-2024 годах, а также рекомендации по удовлетворению потребностей в восстановлении и реконструкции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая следующие десять лет до 2033 года.

Последствия прорыва ГЭС

Ущерб был наибольшим в экологическом и энергетическом секторах, что является критическим для долгосрочной стабильности и восстановления.

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши. Это оказало серьезное влияние на природную среду, затрагивая 333 тысяч гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий. Были внесены изменения в морфологию реки, вызывая химическое загрязнение и разрушение природы.

Согласно оценкам PDNA, ущерб, связанный с потерями экосистемных услуг, составляет более 6,4 миллиарда долларов, что составляет 58% общего ущерба. Эти потери возникли в результате воздействия на природоохранные территории и леса. Для восстановления окружающей среды требуется 59,5 миллионов долларов.

Ранее Киевская школа экономики KSE писала, что в населенных пунктах Корсунка, Казачьи Лагеря, Райске и Новая Каховка, которые взяли на себя основной удар после прорыва плотины ГЭС, пострадало не менее 19 тысяч домов.

После подрыва россиянами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, хотя в Укргидроэнерго говорят, что планируют построить новую станцию на месте разрушенной.