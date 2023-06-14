Европарламент признал подрыв россиянами Каховской ГЭС военным преступлением

Депутаты Европейского парламента поддержали решение осудить подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС и отнесли теракт к перечню военных преступлений России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно иметь последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", – говорится в заявлении.

Заметим, что решение было принято в ходе заседания, во время которого европейские политики рассматривали процесс подготовки к следующей встрече Европейского совета, которая должна состояться в конце июня в Брюсселе.

Предварительно уже известно, что в населенных пунктах Корсунка, Казачи Лагеря, Райске и Новая Каховка, которые взяли на себя основной удар после прорыва плотины ГЭС, пострадали не менее 19 тысяч домов.

Хотя достоверных данных о последствиях украинской энергетики от разрушения Каховской ГЭС и утечки Каховского водохранилища ждать пока не стоит, важно понимать, что вокруг Каховского водохранилища была построена инфраструктура и экономика нескольких областей. Delo.ua рассказывало, каким будет влияние катастрофы на украинскую энергетику и окружающую среду юга страны.

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