Трибунал над РФ: какие модели юридического механизма рассматривает Украина и мир, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности

21 августа 2023 года в Киеве состоялась Международная конференция по созданию трибунала над РФ “Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Justice to be served”. Среди участников - украинские и международные юристы, правозащитники, дипломаты, депутаты, ученые, которые обсудили уже предпринявшие шаги, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности, а также возможный формат трибунала над РФ.

Война России против Украины – одна из самых брутальных в истории человечества. Россия ведет ее против всех украинцев, женщин, людей постарше и детей. С февраля 2022 года враг совершил 136 тысяч преступлений, зафиксированных в настоящее время.

За это время погибли около 11 тысяч гражданских людей, из которых уже более 500 детей. Еще как минимум 20 тысяч детей оккупанты похитили и вывезли в Россию, в том числе тех, кто был сиротами и там их незаконно усыновили.

Россия уничтожила в Украине 116 000 объектов гражданской инфраструктуры, десятки тысяч домов и тысячи учебных заведений и больниц, сотни тысяч человек остались без жилья и медицинской помощи.

Захватническая война России против Украины является военным преступлением, поэтому в течение конференции участники отмечали, что страна-агрессор должна быть наказана. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что вместе с другими странами мира нужно разработать юридический механизм справедливости и ответственности, который охватил бы всех преступников: тех, кто давал приказы и тех, кто их выполнял.

Нам нужен Специальный международный трибунал, судящий за преступление агрессии высшее политическое руководство России. Денис Шмигаль премьер-министр Украины

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины, координатора рабочей группы по созданию Специального трибунала Андрея Смирнова, Украина вместе с международными партнерами уже готовит наработки относительно возможных форматов работы трибунала. Смирнов отметил, что мир уже не диктует вопрос о целесообразности создания подобного механизма, но есть нерешенный вопрос относительно модели трибунала, которая будет работать.

В настоящее время рассматривается три варианта:

полный международный трибунал, реализуемый через решение Генеральной Ассамблеи ООН;

формат международного договора от имени Украины;

гибридный формат.

Именно Специальный международный трибунал позволит в полной мере рассмотреть все преступления России в Украине и наказать высшее политическое и военное руководство страны-агрессора. По мнению международных экспертов и государства Украина, это наиболее эффективная модель трибунала.

Однако есть влиятельные страны, выступившие против полного международного трибунала и предлагающие гибридный формат. В частности, за гибридный формат выступают Франция, Великобритания, США и Германия.

Поддержка гибридных систем связана с тем, что некоторые страны боятся попасть под этот суд в будущем. Ведь некоторые страны проводят военные операции на территориях других государств. Если будет гибридный формат, Украина не сможет в полной мере привлечь РФ к ответственности.

Лично я категорически против гибридного формата, ведь это будет второстепенная структура. Это должен быть полный международный специальный трибунал. Филипп Сэндс британский профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов в лондонском University College

Во время конференции международные эксперты отмечали, что нужно прислушиваться к народу Украины и объединиться для создания справедливого правосудия.

По словам американского юриста, бывшего главного прокурора Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвида Крейна, захватническая война РФ – это не только проблема Украины или только Европы. Следует учитывать, что подобные страны с авторитарным режимом могут вдохновиться действиями РФ и в будущем делать что-то подобное в других странах.

Кроме ответственности за военные преступления, Россия также должна заплатить за все совершенные действия в Украине, сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Ведь восстанавливать украинскую экономику и украинскую инфраструктуру также нужно за счет агрессора.

В свою очередь, Украина предложила миру концепцию Международного компенсационного механизма. Он должен состоять из реестра ущерба, компенсационной комиссии и компенсационного фонда. Деньги на компенсации необходимо брать из российских замороженных и конфискованных активов. Для Украины важно, чтобы партнеры как можно скорее предусмотрели в своем законодательстве инструменты для передачи этих средств, говорит премьер-министр Шмигаль.

Результатом конференции стало официальное коммюнике, которое подписали участники Международной конференции “Special tribunal for crime of aggression against Ukraine”. Justice to be served”. В документе говорится, что участники всячески поддерживают создание полного международного Специального трибунала как часть формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, мир и Украина обсуждают модели создания трибунала и для этого нужно время, но, как отмечает политическое руководство Украины, нужно идти к финализации договоренностей с ключевыми международными партнерами относительно того, в какой форме и какой модели этот трибунал будет работать.