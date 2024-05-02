Украинские аграрии получили почти 41 млрд грн на развитие хозяйств с начала года

С начала 2024 года 6360 аграрных хозяйств Украины получили 40,9 миллиарда гривен банковских кредитов на развитие. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии из следующих областей:

Киевская – 12,5 миллиарда гривен выделено для 590 предприятий;

Кировоградская – 2,6 миллиарда гривен для 786;

Тернопольская – 2,5 миллиарда гривен для 252;

Львовская – 2,4 миллиарда гривен на 385;

Днепропетровская – 2,3 миллиарда гривен для 465;

Винницкая – 2,28 миллиарда гривен – для 613;

Полтавская – 2,1 миллиарда гривен для 357;

Одесская – 2 миллиарда гривен для 504;

Харьковская – 1,7 миллиарда гривен на 359.

В то же время из всего объема кредитов 3725 агрохозяйств на 16,6 миллиарда гривен профинансировано по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Распределение по областям таково:

Киевская – 2,1 миллиарда гривен для 341 хозяйства;

Кировоградская – 1,7 миллиарда гривен для 502;

Винницкая – 1,5 миллиарда гривен для 382;

Харьковская – 1,5 миллиарда гривен для 232;

Одесская – 1,2 миллиарда гривен для 325;

Волынская – 993 миллиона гривен для 206;

Днепропетровска – 957,3 миллиона гривен на 227.

В Минагрополитики отметили, что льготное финансирование сельского хозяйства по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка. Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 миллионов гривен под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, 1 мая Кабинет министров оптимизировал условия кредитования по программе "5-7-9%" и снизил ставки кредитов. В частности, предусмотрено снижение максимальной или базовой ставки по "5-7-9" для кредитов на инвестиционные цели: для субъектов микропредпринимательства – (3 мес.) + 7 процентных пунктов (п.п.) (ранее – 11 п.п. .), малого предпринимательства – (3 мес.) + 5 п.п. (ранее – 9 п.п.), среднего предпринимательства – (3 мес.) + 4 п.п. (ранее – 7 п.п.).

Как государство поддерживает аграриев

30 апреля правительство разрешило отсрочку до 31 декабря 2025 года возврата госкредитов некоторым фермерским хозяйствам. Речь идет о хозяйствах, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были расположены на территориях, включенных в перечень тех, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Россией.

Кроме того, в 2024 году правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев , которые уже третий год подряд работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы: